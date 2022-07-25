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«Известия»: российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар

Российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар.
Lenta.ru
Отмечается, что падению рубля поспособствуют планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.
Lenta.ru
«Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем», — согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Известия
На снижение курса рубля будут влиять пять факторов, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Известия

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