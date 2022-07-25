«Снижению стоимости рубля будет способствовать увеличение объемов обменных операций на открытом рынке с валютами дружественных стран, в первую очередь с китайским юанем», — согласен аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол".
В ходе очередного брифинга от Минобороны РФ официальный представить ведомства Игорь Конашенков предоставил новую сводку о проведении специальной военной операции на Украине и представил свежую информацию по продвижению войск Вооруженных сил России на сегодня, на 25 июля, сообщает "Глас Народа".
Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.