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«Известия»: российские банки начали поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков

Российские банки начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков сразу на пять лет — до 70-75.
Lenta.ru
«Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Lenta.ru
Чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку, покупатели стремятся брать ипотечный кредит на максимально длинный срок, пояснил он.
Известия
Например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%: при сумме кредита 1 млн рублей выплаты будут 9,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно, сказала Татьяна Решетникова.
Известия

Подробнее о событии

«Известия»: банки в России массово поднимают предельный возраст ипотечных заемщиков
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