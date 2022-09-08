«Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Например, при ставке 10,2% увеличение срока ипотеки с 20 до 30 лет позволит уменьшить ежемесячный платеж на 8,8%: при сумме кредита 1 млн рублей выплаты будут 9,8 тыс. рублей и 8,9 тыс. рублей соответственно, сказала Татьяна Решетникова.
Федеральную трассу М-12 Москва — Казань необходимо продлить до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР, предложил на церемонии открытия участка автомагистрали вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.