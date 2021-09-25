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«Известия»: российские банки полностью откажутся от бумажных договоров с клиентами

Российские банки решили полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами.
Lenta.ru
Новая реформа будет возможна благодаря закону о цифровом архиве, работа над которым начнется в осеннюю сессию в Госдуме, сообщают «Известия».
Lenta.ru
По информации издания, в крупнейших банках сообщили, что уже подготовили новую реформу и переходят на безбумажный оборот по новым документам, что позволяет ускорить оказание услуг, сэкономить до 80 процентов расходов и защитить десятки деревьев.
Lenta.ru
На данный момент организации тратят средства в том числе на бумагу, на аренду площадей для хранения документов, на поддержание температурного режима, на охрану, пояснил депутат.
Lenta.ru

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