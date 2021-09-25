10 приложений для iPad, которые нужны каждому ученику для хорошей учебы

Лучшие приложения для iPad для студентов, которые хотят оставаться организованным и не отвлекаться Todoist Имея более 10 миллионов пользователей и рейтинг 4,8 в App Store, Todoist заработал репутацию самого простого, удобного и гибкого приложения для создания списков дел на рынке.