По информации издания, в крупнейших банках сообщили, что уже подготовили новую реформу и переходят на безбумажный оборот по новым документам, что позволяет ускорить оказание услуг, сэкономить до 80 процентов расходов и защитить десятки деревьев.
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