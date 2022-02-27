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«Известия»: российские банки стали продавать валюту по 160 рублей

Разница между стоимостью покупки и продажи доллара и евро в российских банках увеличилась до 70 рублей, сообщили «Известия».
Ямал-Медиа
Вечером в воскресенье, 27 февраля, стало известно, что некоторые банки в онлайн-приложениях продают доллары и евро по 110 и 120 рублей.
АБН
В Райффайзенбанке валюту США предлагают купить по 150, а ЕС — по 169.
Телеканал 360°
В Промсвязьбанке американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.
Телеканал 360°

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Доллар - 120, евро - 130. С какими курсами валют банки провожают воскресенье
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Онлайн-приложения банков начали продавать доллар и евро по 110 и 120 рублей
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