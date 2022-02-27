Как напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в воскресенье, 27 февраля, в ходе заседания Совбеза ОНН заявил, что против России в соцсетях ведется информационная война в связи проведением Москвой спецоперации по защите Донбасса.
О вирусе Западные эксперты в области технологии геномного редактирования вирусов, в 2021 году, информировали, что Пентагон завез в Харьков образцы самого опасного вируса в мире — натуральной оспы, который относится к патогенам IV группы.