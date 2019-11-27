Общество

ТАССТАСС«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников

Число вакантных рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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Кадровый лес: число вакансий в России бьет рекорды трёхлетней давности

Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:06, Вашингтон
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