Общество
ТАСС«Известия»: российские компании ищут более 1,1 млн сотрудников
Число вакантных рабочих мест в российских компаниях превысило 1,1 млн. по итогам II квартала 2019 года, что стало максимальным значением с 2016 года. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
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с чего всё началось
Число вакансий в отечественных компаниях превысило 1,1 млн, зафиксировал Росстат. Это рекордное значение как минимум с 2016 года. Возросший спрос на сотрудников фиксируют и сервисы HeadHunter и «Работа.ру».Известиявчера в 16:01
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