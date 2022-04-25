"В личном кабинете российских компаний на Booking.com хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях", - отметила она.
Командир добровольческого батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что Украина намечала наступление в Донбассе, и российская спецоперация опередила его буквально на несколько часов.
«Эксперты считают, что крайние меры, на которые пошёл Вашингтон в попытке наказать Россию за действия на Украине, усилили желание других стран перестать быть зависимыми от американского доллара, а также от финансовой системы, которую она поддерживает», — заявил Марцетич.