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«Известия»: российские отели отказались оплачивать услуги сервису Booking.com за февраль

В организациях считают, что платформа должна была предупредить российские отели об отключении от своих сервисов за 14 дней, пишет в понедельник газета "Известия
" со ссылкой на письмо.
ТАСС
Российский отельный бизнес обратился к Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль 2022 года.
Известия
Представитель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова отметила, что Booking.com отключил от своей системы российские гостиницы в один день.
Газета.Ru
"В личном кабинете российских компаний на Booking.com хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях", - отметила она.
ТАСС

Подробнее о событии

Российские отели не будут оплачивать услуги сервиса Booking.com за февраль
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