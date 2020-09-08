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Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.