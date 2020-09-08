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Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.В источнике
С чего всё началось
Известия

Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.
Известия17:01
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РИА Новости

СМИ: препарат из бычьих легких в разы снизил смертность от COVID-19

РИА Новости23:40
ТАСС

«Известия»: российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

ТАСС20:23
РБК

СМИ сообщили о снизившем смертность от COVID-19 в пять раз препарате

РБК21:44
РЕН ТВ

Российский препарат в 5 раз снизил смертность от COVID-19

РЕН ТВ23:24
Life.ru

В России назвали необычное лекарство, снизившее смертность от коронавируса в пять раз

Life.ru19:05
URA.Ru

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Оно снизило смертность в пять раз

URA.Ru18:41
Известия

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Известия17:45

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Байкал-Daily5 сентября в 22:25
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