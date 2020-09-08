Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.В источнике
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Легче легкому: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
Отечественный препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против COVID-19. Больные ощущали улучшение сразу после ингаляций сурфактанта-БЛ, полученного российскими учеными из легких крупного рогатого скота.
Известия17:01
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