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«Известия»: российский ритейл начал восстанавливать запасы сахара, гречки и макарон

Речь, в частности, идет о сахаре, соли, масле, макаронах и крупах.
Lenta.ru
Сейчас этап повышенного спроса на продукты длительного хранения закончился, а объемы продаж ниже обычного, поскольку потребители закупились впрок.
Известия
На этом фоне в сетях растут товарные запасы.
Известия
Нижняя палата рекомендовала ведомству принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости в магазинах.
ПРАЙМ

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Ритейл стал запасаться продуктами на случай повышенного спроса
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