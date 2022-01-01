Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что наценка появляется из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья.
Депутат Госдумы Владимир Кошелев считает, что для изменения ситуации необходимо наращивать предложение, открывать новые производства стройматериалов и запускать программу подготовки квалифицированных кадров.
Прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первый день 2022 года упала до самого низкого уровня за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Актер Дэниел Крейг, прославившийся благодаря фильмам об "агенте 007" Джеймсе Бонде, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры закончилось в субботу в центре Киева возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.