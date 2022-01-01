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«Известия»: россиян предупредили о подорожании квартир в новостройках до 20% в 2022 году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что наценка появляется из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья.
Lenta.ru
По словам эксперта «Циан.Аналитика» Виктории Кирюхиной, за прошедший год в городах-миллионниках стоимость квадратного метра в новостройках в среднем выросла на 29 процентов — с 88 до 114 тысяч рублей.
Lenta.ru
Депутат Госдумы Владимир Кошелев считает, что для изменения ситуации необходимо наращивать предложение, открывать новые производства стройматериалов и запускать программу подготовки квалифицированных кадров.
Lenta.ru
На рынок недвижимости в 2022 году будут влиять рост ипотечных ставок, развитие пандемии коронавируса и увеличение стоимости земли, считают эксперты.
Московский Комсомолец

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Россиянам рассказали о скором подорожании новостроек
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