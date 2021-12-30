Будьте в Плюсе

«Известия»: россиян предупредили о подорожании квартир в новостройках до 20% в 2022 году

Застройщики предупредили россиян, что в 2022 году ожидается подорожание квартир в новостройках на 15-20 процентов.
Lenta.ru
За прошедший год в городах-миллионниках стоимость «квадрата» в новостройках в среднем выросла на 29% — с 88 тыс. до 114 тыс. рублей, рассказала «Известиям» эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.
Известия
— Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка, — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Известия
Коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин также отнёс к причинам роста цен удорожание земельных участков для новых проектов.
Life.ru

Подробнее о событии

Стоимость квартир в новостройках может подняться на 15% в 2022 году
ФАН16:24
Девелоперы спрогнозировали рост цен на новостройки на 15% в 2022 году
Life.ru17:59
«Известия»: россиян предупредили о подорожании квартир в новостройках до 20% в 2022 году
Lenta.ru17:45
Застройщики предрекли подорожание квартир в новостройках
URA.Ru18:00
С новым ростом: девелоперы ждут подорожания новостроек на 15% в 2022 году
Известия16:01
Цены на квартиры в новостройках в Чебоксарах выросли на 47%. Что будет в 2022 году
Мой город.Онлайн30.12.2021 в 04:18

Интересное

Верка Сердючка на фестивале в Дубае рассказала о роскошном подарке Абрамовича

Сердючка выступала в минувшую новогоднюю ночь на фестивале в Дубае, где также появилась группа «Иванушки International».
ФАНвчера в 12:23

Курц начнет работать в 2022 г. в компании американского миллиардера Питера Тиля

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в следующем году приступит к работе в инвестиционной компании Thiel Capital, основанной американским бизнесменом немецкого происхождения Питером Тилем, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс30.12.2021 в 06:14

В Санкт-Петербурге ввели QR-коды для посещения заведений общепита и торговых центров

QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) ввели с воскресенья в Санкт-Петербурге.
РИА Новости16:57

Фигуристка Медведева рассказала в Instagram о смерти бабушки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила в Instagram, что у нее умерла бабушка.
РБК спортвчера в 13:19

Основой смартфона vivo Y21T служит однокристальная система Snapdragon 680

Говоря точнее, если в vivo Y33s используется SoC Helio G80, то в V21T — Snapdragon 680.
iXBT.comвчера в 13:09

Отбор газа из европейских подземных хранилищ 31 декабря стал самым низким за 10 лет

Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы 31 декабря продолжил снижаться на фоне теплой погоды и стал самым низким за последние 10 лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
ТАССвчера в 14:24

Новый УАЗ Патриот 2022 года показали на фото

В октябре 2021 года появилась информация о том, что проект нового «Патриота» по указанию высшего руководства вдруг извлекли из запасников.
Tver-portal.ruвчера в 14:21

Новогодняя ночь с футболистами: Роналду пересчитывает голы, Смолов танцует, Рамос поджигает

Показываем, как футболисты и тренеры провели эту новогоднюю ночь – одну из самых веселых в году.
Sports.ruвчера в 09:56

В России вступил в силу закон о биологической безопасности

Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о биологической безопасности, сообщает ИА REGNUM.
REGNUMвчера в 18:12

Сокращенные на работе предпенсионеры с 1 января могут выйти на пенсию на 2 года раньше

Россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, с 1 января 2022 года разрешили выходить на пенсию досрочно.
Lenta.ru16:56