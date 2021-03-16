Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.

С чего всё началось Утильспор: бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи Бизнес предупредил о риске роста цен на на сельхозпродукцию — пшеница, картофель, а также другие овощи могут подорожать на 1,5%. Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным издержкам производителей, рассказали «Известиям» в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники. Известия 17:01