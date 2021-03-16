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РИА Новости

«Известия»: россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.В источнике
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Утильспор: бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи

Бизнес предупредил о риске роста цен на на сельхозпродукцию — пшеница, картофель, а также другие овощи могут подорожать на 1,5%. Повышение утильсбора на спецтехнику приведет к дополнительным издержкам производителей, рассказали «Известиям» в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники.
Известия17:01

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«Известия»: россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

РИА Новости10:35

Бизнес увидел риски роста цен на пшеницу и овощи

Известия19:56

Хлеб и овощи могут подорожать в России

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В России могут подорожать хлеб, картофель и овощи

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Бизнесмены предупредили о возможном росте цен на овощи и пшеницу

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Россиян предупредили о предстоящем росте цен на пшеницу и овощи

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