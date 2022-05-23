Газета.Ru«Известия»: россиянам стали предлагать открыть счета в офшорах на фоне санкцийЖителям России начали поступать предложения об открытии банковских счетов в офшорах в связи с введенными против страны санкциями.Газета.RuКомпаниям, открывшим иностранные или офшорные счета, ресурсы обещают упрощение ведения внешней торговли, снижение расходов на налоги, возможность спрятать активы и многое другое.ИзвестияСтоимость удаленного открытия такого счета начинается от 550 евро (более 36 тысяч рублей), а регистрации компании – от 990 евро (около 65 тысяч рублей).РЕН ТВВ Федеральной налоговой службе (ФНС) на текущий момент не отмечают тенденцию ухода бизнеса в офшоры.ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияМедиаКорСетьВесть (Калужская область)АБНГлавный региональныйРЕН ТВПодробнее о событииРоссиянам на фоне санкций предложили открыть счета в офшорахКомпания04:50Россиянам стали предлагать уйти в офшоры на фоне санкцийИзвестия18:24Самое цитируемоеРоссиянам из-за санкций стали предлагать уйти в офшорыСекрет фирмы03:57Из-за санкций российским компаниям предлагают уйти в офшорыАБН00:45Россиянам предлагают уходить от санкций в офшорыМосковский Комсомолец20:24Россиянам начали предлагать уйти в офшоры из-за санкцийРЕН ТВ19:19«Известия»: россиянам стали предлагать открыть счета в офшорах на фоне санкцийГазета.Ru01:56Показать ещёОценить80Поделиться