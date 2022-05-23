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«Известия»: россиянам стали предлагать открыть счета в офшорах на фоне санкций

Жителям России начали поступать предложения об открытии банковских счетов в офшорах в связи с введенными против страны санкциями.
Газета.Ru
Компаниям, открывшим иностранные или офшорные счета, ресурсы обещают упрощение ведения внешней торговли, снижение расходов на налоги, возможность спрятать активы и многое другое.
Известия
Стоимость удаленного открытия такого счета начинается от 550 евро (более 36 тысяч рублей), а регистрации компании – от 990 евро (около 65 тысяч рублей).
РЕН ТВ
В Федеральной налоговой службе (ФНС) на текущий момент не отмечают тенденцию ухода бизнеса в офшоры.
Известия

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Россиянам на фоне санкций предложили открыть счета в офшорах
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