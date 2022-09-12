Lenta.ru«Известия»: россиянам за два года спишут долги на 3,7 миллиарда рублейВ России за два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму в размере более 3,7 миллиарда рублей.Lenta.ruВ России институт внесудебного банкротства граждан появился в сентябре 2020-го.ИзвестияУпрощённой схемой банкротства воспользовались уже 10,6 тысячи человек из желающих 22,5 тысячи.Life.ruНапример, отказывают из-за размера долга от 50 до 500 тыс. рублей или отсутствия на руках оконченного исполнительного производства.ИзвестияЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникLife.ruИзвестияПодробнее о событииРоссиянам за два года спишут долги более чем на 3 млрд рублейРЕН ТВ20:29С чистого витка: россиянам без суда спишут более 3,7 млрд рублейИзвестия17:01Самое цитируемое«Известия»: россиянам за два года спишут долги на 3,7 миллиарда рублейLenta.ru20:01Россиянам спишут 3,7 млрд рублей долговNews.ru20:00«Известия»: россиянам за два года спишут долги на 3,7 млрд рублейURA.Ru18:44Россиянам за два года спишут долги на 3,7 млрд рублейLife.ru17:57«Известия»: гражданам РФ за два года спишут долги на 3,7 млрд рублейNVL20:05Показать ещёОценить20Поделиться