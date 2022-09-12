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«Известия»: россиянам за два года спишут долги на 3,7 миллиарда рублей

В России за два года работы процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долги на сумму в размере более 3,7 миллиарда рублей.
Lenta.ru
В России институт внесудебного банкротства граждан появился в сентябре 2020-го.
Известия
Упрощённой схемой банкротства воспользовались уже 10,6 тысячи человек из желающих 22,5 тысячи.
Life.ru
Например, отказывают из-за размера долга от 50 до 500 тыс. рублей или отсутствия на руках оконченного исполнительного производства.
Известия

Подробнее о событии

Россиянам за два года спишут долги более чем на 3 млрд рублей
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С чистого витка: россиянам без суда спишут более 3,7 млрд рублей
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