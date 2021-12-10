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«Известия»: россияне приобрели 4 тонны золотых слитков за 9 месяцев 2021 года

Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев года стал рекордным с 2014 года и достиг четырех тонн.
Lenta.ru
В России спрос сдерживается 20-процентным налогом НДС на золотые слитки.
Известия
Интерес к благородному металлу повышается за счет геополитической напряженности, растущих темпов инфляции и низких ставок по депозитам, считает портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.
Известия
В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на золото.
Финмаркет

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Акции российских золотодобывающих компаний по-прежнему смотрятся интересно
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Завесь золота: россияне купили рекордный объем слитков с 2014-го
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