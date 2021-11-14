Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.
В Федеральном бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов подтвердили, что в субботу, 13 ноября, хакерам удалось взломать электронную почту ведомства, после чего разослать от имени ведомства десятки тысяч фейковых писем с сообщениями о возможных кибератаках.
Запасы крупнейших подземных газовых хранилищ (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии — находятся на критически низком уровне, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейских операторов.