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«Известия»: россияне теряют интерес к рефинансированию ипотеки

На фоне повышения ключевой ставки в России снижается спрос на рефинансирование ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные финансовые организации.В источнике

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Кто успел, кто опоздал: у россиян сократился спрос на рефинансирование
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Lenta.ru19:00
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РЕН ТВ20:55
«Известия»: россияне теряют интерес к рефинансированию ипотеки
Газета.Ru19:48
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News.ru20:19
В России сократился спрос на рефинансирование
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