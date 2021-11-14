На фоне повышения ключевой ставки в России снижается спрос на рефинансирование ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные финансовые организации.

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