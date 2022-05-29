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«Известия»: россияне в I квартале 2022 года стали покупать меньше планшетов

Большинство опрошенных изданием ритейлеров подчеркивают, что несмотря на большой порядок цифр россияне начали отказываться от планшетов.
Lenta.ru
В I квартале 2022 года россияне приобрели порядка 537 тыс. планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании «Связной».
Известия
С 17 до 20% выросла доля планшетов ценой от 15 до 20 тыс. рублей.
Известия
В пятерку самых востребованных брендов у россиян также попали Huawei и Xiaomi.
Lenta.ru

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«Известия»: россияне в I квартале 2022 года стали покупать меньше планшетов
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Всё равно его я брошу: россияне начали отказываться от планшетов
Известия17:01
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