Поставки другим странам зерна и удобрений должны производиться в рублях, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Европейская комиссия направила правительствам стран — членов Евросоюза предложение, предусматривающее отсрочку обсуждаемого запрета на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Соединенные Штаты запретили Польше направлять на Украину своих военных, так как Вашингтон опасается прямой конфронтации НАТО с Россией, предположил в беседе с RT экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в эфире MSNBC о том, что ЕС «вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент России Владимир Путин не заработал ещё больше».