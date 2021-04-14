Ряд фармобъединений и общественных организаций в России обратились к правительству с предупреждением, что пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения так называемого правила «второй лишний», которое было предложено Минпромторгом. Об этом пишут «Известия».

С чего всё началось Сырье мое: новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний». Об этом предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации (письмо есть в распоряжении «Известий»). Известия 17:01