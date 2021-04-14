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«Известия»: ряд компаний опасаются нового механизма госзакупок лекарств

Ряд фармобъединений и общественных организаций в России обратились к правительству с предупреждением, что пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения так называемого правила «второй лишний», которое было предложено Минпромторгом. Об этом пишут «Известия».В источнике
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Известия
С чего всё началось

Сырье мое: новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств

Пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний». Об этом предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации (письмо есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

Новое правило закупок в России может привести к дефициту лекарств

Телеканал 360°18:33

«Известия»: ряд компаний опасаются нового механизма госзакупок лекарств

RT на русском20:06

Новый механизм госзакупок может спровоцировать дефицит лекарств

РЕН ТВ18:34

«Известия»: фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств

РИА Новости21:05

Фармацевты предупреждают о дефиците лекарств в России

URA.Ru18:11

Новый механизм госзакупок может привести к дефициту лекарств

Известия18:14

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РБК17:01
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