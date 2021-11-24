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«Известия»: сетевые рестораны России заявили о повышении цен до 15 процентов в 2022 году

Крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен до 15% в 2022 году.
Известия
В условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года, считает гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
Известия
По словам рестораторов, значительно подорожали изначально недешевые ингредиенты — мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.
Известия
Рестораторы объясняют рост цен на блюда подорожание продуктов и логистических услуг.
URA.Ru

Подробнее о событии

Крупные сетевые рестораны намерены поднять цены из-за подорожания продуктов
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