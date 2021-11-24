В условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года, считает гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для России, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.