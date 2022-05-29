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«Известия» сообщили, что в России остановился рост цен на квартиры в новостройках

Спрос на жилье в России в апреле текущего года упал в среднем по стране на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, в том числе в Москве, выяснили эксперты.
Газета.Ru
По информации «Этажей», в новостройках средняя стоимость «квадрата» в мае снизилась на 1%.
Известия
По мнению управляющего партнера Dombook, председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, стагнация цен наблюдается в том числе на фоне резкого роста суммы сделки в апреле.
Известия
"Несмотря на то что ставки снизились, а спрос постепенно начинает восстанавливаться, на рынке цены продолжают стагнировать", - подчеркнул руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев.
Газета.Ru

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«Известия»: цены на квартиры в новостройках перестали расти в России
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