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Nash-surgut.ru
Nash-surgut.ru

В России «заморозят» цены на сахар и масло до конца марта 2021 года

Появилась информация, что с Нового 2021 года в России на три ближайших месяца будут закреплены цены на сахар и на растительное масло, причём как оптовые, так и розничные. Эти данные из компетентных источников по результатам совещаний ведомств, занимающихся стабилизации ситуации на российском рынке.В источнике
С чего всё началось
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ТАССвчера в 00:27
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