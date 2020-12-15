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Появилась информация, что с Нового 2021 года в России на три ближайших месяца будут закреплены цены на сахар и на растительное масло, причём как оптовые, так и розничные. Эти данные из компетентных источников по результатам совещаний ведомств, занимающихся стабилизации ситуации на российском рынке.

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