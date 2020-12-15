В России «заморозят» цены на сахар и масло до конца марта 2021 года
Появилась информация, что с Нового 2021 года в России на три ближайших месяца будут закреплены цены на сахар и на растительное масло, причём как оптовые, так и розничные. Эти данные из компетентных источников по результатам совещаний ведомств, занимающихся стабилизации ситуации на российском рынке.В источнике
С чего всё началось
Идея фикс: цены на продукты могут заморозить на три месяца с января
Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.
Известиявчера в 16:01
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