Коронавирус

ТАССТАСС«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Самое большое падение ожидается в субъектах с невысокими доходами населения, в Москве и Санкт-Петербурге цены могут опуститься на 10–15%. Снижение спроса на квартиры ожидается уже в апреле. Если эпидемия не затянется надолго, к концу года стоимость жилья снова начнет расти, говорят эксперты.
Известиявчера в 12:37

Подробнее о событии

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Известиявчера в 12:37

Эксперты сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

REGNUMвчера в 20:21

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

ТАССвчера в 19:25

Снижение цен не сделает жилье доступнее

Коммерсантъвчера в 17:54

Цены на жилье в России могут рухнуть на 20%

Телеканал 360°вчера в 17:59

«Известия»: из-за коронавируса в России рухнут цены на жилье. Прогноз по Уралу

URA.Ruвчера в 21:31

Эксперты: Квартиры в Москве подешевеют на 10-20% из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Шоу-бизнес

Умер актер сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан

МИР 24 вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета вчера в 20:10
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Наука

Найден новый способ разделения производных бензола

Исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы и Института химии Китайской академии наук придумали, как просто отделить друг от друга различные изомеры ксилола — производного бензола, имеющего две метильные группы, исходящие из центрального кольца.
Индикатор вчера в 13:40
Общество

На Кубани ввели режим самоизоляции: список ограничений

Согласно документу, на Кубани начинают действовать новые ограничения. В Краснодарском крае полностью закрыли парки, скверы, набережные.
СочиСтрим вчера в 18:24
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Происшествия

Полиция разыскивает 37-летнего братчанина

В Братске сотрудники полиции объявили в розыск Михаила Чипизубова, родившегося 8 июня 1982 года.
Байкал24 вчера в 22:05
Политика

Лавров и Помпео провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в понедельник по телефону обсудили ситуацию с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, а также итоги саммита «группы двадцати» (G20).
Известия вчера в 13:54
Наука

Радиус действия чихания установлен

Как сообщает ToDay News Ufa, американские ученые, проведя многочисленные исследования заявили, что капли жидкости при чихании разлетаются вокруг на 7-8 метров от того, кто совершил данное действие и прежде чем упасть на землю задерживаются в воздухе на время от нескольких секунд до нескольких минут – все зависит от его влажности.
ToDay News Ufa вчера в 13:46
Общество

Оперштаб опроверг информацию о продлении самоизоляции до 14 апреля

Столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале опроверг информацию о продлении всеобщего режима самоизоляции в Москве до 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 15:06
Здоровье

Первого заболевшего коронавирусом в Приморье выписали после лечения

Первого пациента, заболевшего коронавирусом в Приморье, выписали после лечения, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:50
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

Глава «Трезвой России»: россияне покупают алкоголь из-за COVID-19

Почти 70% россиян считают, что потребление алкоголя снижает риск заражения коронавирусом, 90% граждан причиной массовой закупки спиртного называют введение мер против распространения инфекции, говорится в письме главы "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 00:11
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями", аналогичным образом якобы поступил и Китай.
РИА Новости вчера в 18:32
Экономика

Данные по производственной активности в КНР превзошли ожидания

Китай отчитался о неожиданно позитивном официальном показателе производственного PMI, составившем 52 пункта.
Вести.Ru вчера в 23:57
Здоровье

Минздрав Башкирии озвучил данные по коронавирусу на 30 марта

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на ежедневном брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в республике, сообщил, что к текущему моменту в стационарах региона с подозрением на наличие COVID-19 находятся 104 человека, из них 17 детей.
Горобзор.ру вчера в 05:02
Здоровье

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением.
Lenta.ru вчера в 20:49
Происшествия

В больнице в Коммунарке скончались два пациента с коронавирусом

Газета.Ru вчера в 03:15
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com 29 марта в 07:26
Шоу-бизнес

Винокур опубликовал результат своего теста на коронавирус

Московский Комсомолец вчера в 09:11
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Экономика

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы.
Российская газета 29 марта в 22:00
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное