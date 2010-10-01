Коронавирус

ТАССТАСС«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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с чего всё началось

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Самое большое падение ожидается в субъектах с невысокими доходами населения, в Москве и Санкт-Петербурге цены могут опуститься на 10–15%. Снижение спроса на квартиры ожидается уже в апреле. Если эпидемия не затянется надолго, к концу года стоимость жилья снова начнет расти, говорят эксперты.
Известиявчера в 12:37

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Экс-министр экономики РФ: рынок недвижимости ждёт стагнация

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Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Известиявчера в 12:37

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ТАССвчера в 19:25

«Известия»: из-за коронавируса в России рухнут цены на жилье. Прогноз по Уралу

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Снижение цен неизбежно: как карантин ударит по вторичному жилью

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Санкт-Петербургские ведомости29 марта в 03:00

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Телеканал 360°вчера в 17:59
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение самоизоляции

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Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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