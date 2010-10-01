Коронавирус

ТАССТАСС«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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с чего всё началось

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Самое большое падение ожидается в субъектах с невысокими доходами населения, в Москве и Санкт-Петербурге цены могут опуститься на 10–15%. Снижение спроса на квартиры ожидается уже в апреле. Если эпидемия не затянется надолго, к концу года стоимость жилья снова начнет расти, говорят эксперты.
Известиявчера в 12:37

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Эксперты сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

REGNUMвчера в 20:21

Снижение цен неизбежно: как карантин ударит по вторичному жилью

РБК02:49

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Известиявчера в 12:37

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

ТАССвчера в 19:25

«Известия»: из-за коронавируса в России рухнут цены на жилье. Прогноз по Уралу

URA.Ruвчера в 21:31

Цены на жилье в России могут рухнуть на 20%

Телеканал 360°вчера в 17:59

Аналитики спрогнозировали падение цен на жильё в РФ на 10–20% к лету

News.ruвчера в 19:33
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Финансы

Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.
Газета.Ru 03:55
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
ТАСС вчера в 11:36
Происшествия

Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина

Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
РИА Новости 00:07
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

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Общество

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Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Здоровье

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заявила, что переболела коронавирусом

Российская телеведущая и актриса Ксения Собчак переболела коронавирусом.
Российская газета 04:12
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
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Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Кино

Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год

Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето должен был стартовать в прокате 31 июля, но студия определила для фильма новую дату – 19 марта 2021 года.
Киноафиша России 03:33
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
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Общество

На въездах в населенные пункты Ленобласти появились блокпосты

Ленобласть начала ограничивать въезд в населенные пункты региона. На некоторых трассах появились блокпосты.
Росбалт 04:44
Общество

Жители Московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Для всех жителей Татарстана ввели режим самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан вводится режим самоизоляции для всех жителей – в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Мэрия г. Казани вчера в 12:23
Общество

Текслер ввел режим обязательной самоизоляции в Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Znak.com 04:54
Общество

В Башкирии для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

31 марта с 20.00 в Башкирии начинает действовать режим самоизоляции.
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Энергетика

Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке

Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.
Российская газета вчера в 09:55
Киберспорт

Valve поделилась некоторыми подробностями Artifact 2.0

Valve рассказала о некоторых изменениях геймплея, которые ждут игроков в обновлённой версии коллекционной карточной игры Artifact.
Игромания.ру 03:24
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

Мишустин призвал регионы ввести режим самоизоляции по примеру Москвы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов проработать введение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Крыму поймали четырёх несовершеннолетних, гулявших без родителей

За прошедшие сутки в Крыму выявили четырёх несовершеннолетних, которые также находились без сопровождения родителей в местах массового пребывания граждан.
Крым 24 03:29
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