Коронавирус

ТАССТАСС«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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с чего всё началось

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Самое большое падение ожидается в субъектах с невысокими доходами населения, в Москве и Санкт-Петербурге цены могут опуститься на 10–15%. Снижение спроса на квартиры ожидается уже в апреле. Если эпидемия не затянется надолго, к концу года стоимость жилья снова начнет расти, говорят эксперты.
Известиявчера в 12:37

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«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

ТАССвчера в 19:25

На рынке недвижимости России наблюдается ценовая суета

REGNUM02:31

«Известия»: из-за коронавируса в России рухнут цены на жилье. Прогноз по Уралу

URA.Ruвчера в 21:31

Снижение цен неизбежно: как карантин ударит по вторичному жилью

РБК02:49

Цены на жилье в России могут рухнуть на 20%

Телеканал 360°вчера в 17:59

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Известиявчера в 12:37

В Петербурге в полтора раза упал спрос на недвижимость

Санкт-Петербургские ведомости29 марта в 03:00
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Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Общество

Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы

В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
РИА Новости 01:54
Общество

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В Москве 70 человек вылечились от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:20
Технологии

Microsoft переименует сервис Office 365 в Microsoft 365

Компания Microsoft переименует сервис Office 365 (предоставляет по подписке набор классических инструментов Microsoft Office для работы с документами) в Microsoft 365 и внедрит в него ряд новых функций и программ, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ вчера в 15:46
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Здоровье

Студенты медвузов смогут принять участие в профилактике коронавируса

Студенты медицинских вузов. подведомственных Минздраву России, смогут принять участие в профилактике коронавирусной инфекции, помогая в дистанционном наблюдении за пациентами и работая на горячей линии, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
РИА Новости 02:20
Киберспорт

Бесплатные карты и бета-тест — Valve рассказала подробности об обновленной Artifact

Valve раскрыла некоторые детали о новой версии Artifact 2.0.
CyberSport.ru вчера в 15:26
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru вчера в 10:36
Общество

Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы

Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Российская газета 02:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 201 623 человека

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, по последним данным, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:41
Общество

Режим полной самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса

Чтобы предотвратить распространение коронавируса по региону, власти Забайкальского края с 31 марта ввели режим полной самоизоляции для населения.
КП - Иркутск 02:47
Происшествия

ФСБ пресекла в Курганской области попытку провоза оружия в Казахстан

Попытка провоза оружия и боеприпасов пресечена на российско-казахстанской границе на территории Курганской области.
ТАСС 02:00
Общество

Публикуем губернаторский указ, который запрещает выходить из дома

Как следует из указа, жители региона могут покидать свои дома, только если нужна экстренная медицинская помощь, необходимо дойти до работы, в ближайший магазин, на мусорку и выгулять собаку (максимум в ста метрах от дома).
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:25
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли

Киев, 31 марта 2020, 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.
REGNUM вчера в 21:00
Общество

Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона

В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:19
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Спорт

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН вчера в 08:36
Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

Инициатива может коснуться Facebook, Twitter, Telegram и других Депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин предложил обязать операторов связи на время карантина давать приоритет трафику отечественных интернет-сервисов, а также зарубежных, платящих налоги в России.
Коммерсантъ 01:30
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Pravda.Ru 02:36
Общество

С 1 апреля вырастут социальные пенсии

С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.
Общественное мнение вчера в 02:30
Общество

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Санкт-Петербурге вечером 30 марта 2020 года ввел режим полной самоизоляции, который начнет действовать с 31 марта.
КП - Санкт-Петербург вчера в 13:00
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