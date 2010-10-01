Самое большое падение ожидается в субъектах с невысокими доходами населения, в Москве и Санкт-Петербурге цены могут опуститься на 10–15%. Снижение спроса на квартиры ожидается уже в апреле. Если эпидемия не затянется надолго, к концу года стоимость жилья снова начнет расти, говорят эксперты.

с чего всё началось

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

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