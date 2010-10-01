Коронавирус

ТАССТАСС«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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с чего всё началось

Слабый метр: цены на жилье в России снизятся на 10–20%

Цены на квартиры в новостройках и вторичное жилье в стране могут снизиться в среднем на 10–20% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.
Известия30 марта в 12:37

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Провалы съема: цены на аренду жилья снизятся на 15-30%

Известиявчера в 17:01

Снижение цен неизбежно: как карантин ударит по вторичному жилью

РБКвчера в 02:49

Эксперты: спрос на аренду квартир в Москве снизился из-за коронавируса

ТАССвчера в 05:53

Из-за карантина в Екатеринбурге сократилось число сделок по аренде жилья. Вслед упали и цены

URA.Ruвчера в 10:43

Экс-министр экономики РФ: рынок недвижимости ждёт стагнация

REGNUMвчера в 08:12

Как коронавирус повлияет на рынок недвижимости

РЕН ТВвчера в 02:54

Во власти короны

Строительная Газетавчера в 05:50
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Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

В России изменили правила техосмотра автомобилей

Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
Известия вчера в 22:32
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Известия 02:24
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

BFM.ru вчера в 19:20
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:46
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru вчера в 17:20
Общество

В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции

В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com вчера в 23:38
Происшествия

В Тульской области погибли три человека при пожаре в частном доме

ТАСС 00:56
Общество

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp

В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел дело с использованием мессенджера WhatsApp.
Ведомости вчера в 18:05
Общество

С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.
Go64.ru вчера в 01:59
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс вчера в 06:38
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля.
Lenta.ru 02:24
Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Lenta.ru 02:27
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Рубль на открытии торгов на Московской бирже падает по отношению к доллару и евро.
Коммерсантъ 03:14
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости вчера в 11:26
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia 30 марта в 16:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 21:32
Общество

В Петербурге умерших от коронавируса похоронят в цинковых гробах

Главный санитарный врач Петербурга Натали Башкетова уже подписала предписание о предотвращении причинения вреда здоровью и жизни людей.
Online47.ru 02:24
Происшествия

Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу

Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.
Тайга.инфо 00:56
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Известия 02:54
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Наука

Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Live24 01:27
Общество

Сахалинцам не потребуются QR-коды, чтобы передвигаться по городу

Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, свободно передвигаться по городу имеют право сотрудники организаций и предприятий, которые продолжают работать для жизнеобеспечения области.
АСТВ 01:32
Происшествия

В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.
Российская газета вчера в 08:53
Футбол

Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Примечательно, что хавбек не назвал Хосепа Гвардиолу, с которым выиграл шесть трофеев в «Барселоне».
ГЛАС.RU 00:04
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
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