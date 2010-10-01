Коронавирус
ТАСС«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
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Цены на квартиры в новостройках и вторичное жилье в стране могут снизиться в среднем на 10–20% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.Известия30 марта в 12:37
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В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.