Украина могла бы остаться «в том виде, в котором была» при условии федерализации и полном соблюдении языковых, культурных, образовательных и других прав национальных общин, однако они были нарушены, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", - отметил представитель делегации РФ.