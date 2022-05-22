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«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апреле

По итогам апреля 2022 года продажи девелоперов в России заметно снизились.
Известия
Заметное падение, от 90 до 76% наблюдалось в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе, Новосибирске, Екатеринбурге, Севастополе, Тюменской области и Нижнем Новгороде.
РБК
Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%.
Известия
Меньше всего застройщики пострадали в Москве (падение на 46%) и Санкт-Петербурге (59%).
Известия

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«Известия»: продажи застройщиков упали до 99% в апреле
Газета.Ru01:21
Без спроса: продажи девелоперов в России рухнули до 99%
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