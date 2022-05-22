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«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апреле

Продажи российских девелоперов в апреле резко упали, сообщили
 «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.
РБК
Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%.
Известия
В Москве и Санкт-Петербурге уровень продаж в апреле снизился на 46% и 59%, соответственно.
Телеканал 360°
По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, говорить о банкротстве девелоперов пока преждевременно, но ввод жилья точно сократится — особенно в регионах.
Известия

Подробнее о событии

В апреле продажи застройщиков в России упали до 99%
Красный Север (ЯНАО)23:06
Продажи застройщиков упали до 99% в апреле
Московский Комсомолец22:40
«Известия»: падение продаж российских застройщиков в апреле достигло 99%
Телеканал 360°22:35
«Известия» сообщили о падении продаж застройщиков до 99% в апреле
РБК22:18
«Известия»: региональных девелоперов осенью может захлестнуть волна банкротств
Общественная служба новостей19:15
Без спроса: продажи девелоперов в России рухнули до 99%
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