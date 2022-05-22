«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн руб.»,— сказал Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики.
В материале французского издания говорится о том, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в Европу не в состоянии обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени, а могут лишь быть резервными продавцами.