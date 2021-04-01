«Известия» сообщили о приостановке продаж сахара с заводов в российские магазины
Как сообщает издание, такая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Таким образом, заводы смогут получить от государства 5 рублей за каждый проданный торговым сетям 1 кг.В источнике
С чего всё началось
Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара
Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.
Известия17:01
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