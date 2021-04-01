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Газета.Ru

«Известия» сообщили о приостановке продаж сахара с заводов в российские магазины

Как сообщает издание, такая ситуация возникла после того, как российские власти 22 марта заявили, что они готовы выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Таким образом, заводы смогут получить от государства 5 рублей за каждый проданный торговым сетям 1 кг.В источнике
С чего всё началось

Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара

Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники «Известий» на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.
Известия17:01
Официальный комментарий
ФАС
Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуютТАСС02:55
Союзроссахар
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«Известия»: в российские магазины перестали поставлять сахар

РИА Новости22:41
Официальный комментарий
Минсельхоз
Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции
ТАСС01:42
Официальный комментарий
Минпромторг
Минпромторг России рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции
ТАСС02:19

СМИ сообщили о проблемах с продажей сахара с заводов в России

РБК00:16

«Руспродсоюз» не увидел проблем с сахаром на полках магазинов

Телеканал 360°04:48

Российские заводы прекратили поставлять сахар в магазины

РЕН ТВ21:09

В российские магазины перестали поставлять сахар

Lenta.ru20:15

Источники сообщили о приостановке продаж сахара с заводов

Известия17:45
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