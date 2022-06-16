Lenta.ru«Известия» спрогнозировали подорожание газа в Европе до 2000 долларов за тысячу кубометровРоссийские аналитики заявили, что цены на газ в Европе продолжат расти.Lenta.ruОдна из основных причин подорожания — снижение поставок из России.ИзвестияЕще в начале июня сырье торговалось дешевле $1 тыс.ИзвестияВедь газопровод Ямал – Европа находится под санкциями, а транзит через Украину упал на две трети.РЕН ТВЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналНародные новостиРЕН ТВМуксун.fmИзвестияРамблерПодробнее о событии«Известия» : Евросоюз ожидает резкое подорожание газаОбщественная служба новостей22:39Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000Известия17:01Самое цитируемоеАналитики предрекли Евросоюзу резкое увеличение цен на газРЕН ТВ21:47Эксперты предрекли газу в Европе подорожание до $2 тысИзвестия19:50«Известия» спрогнозировали подорожание газа в Европе до 2000 долларов за тысячу кубометровLenta.ru19:15Европе предсказали резкий рост цен на газРамблер19:07Газу предрекли подорожание до $2000 в ЕвропеNews.ru20:24Аналитики предрекли Европе резкий рост цен на газURA.Ru18:15Показать ещёОценить98Поделиться