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«Известия»: спрос на продукты в 2021 в РФ году вырос вдвое, тенденция сохранится в 2022

Спрос на продукты в 2021 году в России вырос вдвое, с 1,7 до 4,1 процента по сравнению с 2020, и обогнал непродуктовые товары.
Lenta.ru
Наибольшим спросом в прошлом году пользовались свежие продукты и готовая еда, тогда как годом ранее под влиянием пандемии россияне активнее покупали продукты длительного срока годности — макароны, крупы, консервы.
Известия
Драйвером роста в 2021 году стали свежие продукты — фрукты, овощи, готовая еда.
Известия
Также в ходе исследования был зафиксировано повышение спроса на безалкогольные напитки и товары для животных.
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Спрос на продукты в России вырос вдвое
РЕН ТВ00:07
Принеси готовенького: спрос на продукты в 2021 году вырос вдвое
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