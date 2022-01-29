Наибольшим спросом в прошлом году пользовались свежие продукты и готовая еда, тогда как годом ранее под влиянием пандемии россияне активнее покупали продукты длительного срока годности — макароны, крупы, консервы.
Экспресс-тесты могут выявить антигены — возбудители коронавируса, причем практически все его виды и штаммы, отмечает руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова.
Глава министерств иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени приветствовал в Twitter решение Москвы перенести район предстоящих учений Военно-морского флота за пределы исключительной экономической зоны республики.