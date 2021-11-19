Lenta.ru«Известия»: средняя ипотечная ставка в России превысит десять процентов к концу 2021 годаЭксперты рынка недвижимости заявили, что средняя ипотечная ставка в России к концу 2021 года может превысить десять процентов.Lenta.ruСегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку, сообщили в Дом.РФ.ИзвестияДевелоперам же приходится идти на уступки клиентам – предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку.SIA.ruИсходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции в уходящем году, ключевую ставку могут поднять до 8,5%, считают в УБРиР.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияТелеканал 360°SIA.ruРамблерЯмал-МедиаГазета.RuФАНПодробнее о событииЭксперты спрогнозировали, что средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%ПРАЙМ23:46Долг не короток: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%Известия16:01Самое цитируемоеИзвестия: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%Телеканал 360°18:53Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%Газета.Ru17:38Средняя ипотечная ставка в России к концу года может перевалить за 10%РЕН ТВ17:34Средняя ипотечная ставка в России может превысить 10% к концу годаФАН16:31«Известия»: средняя ипотечная ставка в России превысит десять процентов к концу 2021 годаLenta.ru19:25Показать ещёОценитьПоделиться