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«Известия»: средняя ипотечная ставка в России превысит десять процентов к концу 2021 года

Эксперты рынка недвижимости заявили, что средняя ипотечная ставка в России к концу 2021 года может превысить десять процентов.
Lenta.ru
Сегодня ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% на вторичку, сообщили в Дом.РФ.
Известия
Девелоперам же приходится идти на уступки клиентам – предоставлять скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку.
SIA.ru
Исходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции в уходящем году, ключевую ставку могут поднять до 8,5%, считают в УБРиР.
Известия

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