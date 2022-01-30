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«Известия»: ставка по вкладу для бедных в РФ превысит ключевую на 1 процентный пункт

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Депутаты Госдумы разработали новый законопроект, по которому предусматривается, что процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на один процентный пункт превышать значение ключевой.
Телеканал 360°
Как указано в законопроекте, доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставить гражданам, которые получают социальную помощь от государства.
Известия
Согласно документу, также россияне с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банке.
Известия
«Рассматривается несколько подходов, и пока окончательной версии законопроекта нет», — рассказал один из разработчиков предложения, глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
URA.Ru

Подробнее о событии

«Известия»: ставка по вкладу для бедных в РФ превысит ключевую на 1 процентный пункт
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