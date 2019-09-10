Экономика
ТАСС«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%
Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. По сведениям издания, подорожание авиаперелетов стало самым интенсивным после мирового кризиса в 2008 году.
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с чего всё началось
Средняя стоимость перелета в экономклассе с января по август 2019 года выросла на 24,1%, сообщили «Известиям» в Росстате. Как следует из данных ведомства, подорожание авиабилетов оказалось самым высоким с кризисного 2008 года.Известиявчера в 17:01
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