Авиакомпании России вступили в новую фазу ценовой борьбы. Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре–декабре упала на 13–17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020-м, рассказали в сервисах бронирования.
«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним»,— сообщили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
Глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой, пишет РИА Новости.