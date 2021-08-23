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«Известия»: стоимость билетов на полеты по РФ снизилась на 30% по сравнению с 2020 годом

Средняя стоимость авиабилетов на перелеты по России с начала осени по конец года с покупкой в ближайший месяц (туда и обратно) на одного человека уменьшилась на 30% относительно показателей 2020 года.
ТАСС
Билеты на август и сентябрь сейчас продаются в среднем на 15–20% дешевле, чем в августе 2019 года, отметил представитель авиакомпании Red Wings.
Телеканал 360°
По международным направлениям средняя стоимость в 2021 году составляет 10,1 тыс. рублей и соответствует цене 2019 года, добавили в OneTwoTrip.
Известия
Авиакомпании также фиксируют снижение стоимости билетов.
ТАСС

С чего всё началось

Пролет нормальный: почему авиабилеты по России подешевели на 30%
Авиакомпании России вступили в новую фазу ценовой борьбы. Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре–декабре упала на 13–17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020-м, рассказали в сервисах бронирования.
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Подробнее о событии

Авиабилеты по России упали в цене на 30%
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«Известия»: стоимость билетов на полеты по РФ снизилась на 30% по сравнению с 2020 годом
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