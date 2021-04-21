«Известия»: стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн рублей
Общая стоимость нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет оцениваться примерно в 1 трлн рублей.
Для создания туристической инфраструктуры пригодятся льготные кредиты, о чем заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
На федпроект по совершенствованию управления предлагается выделить 5 млрд рублей, уточняет газета.
Нацпроект предполагает увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание 4,6 млн рабочих мест в отрасли, а также рост объема экспорта туруслуг до 22,2 млрд долларов.
Контекст
21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о том, что в России в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%. По данным газеты, эта мера потребует финансирования в размере 112 млрд рублей и позволит поддержать 100 тыс. единиц номерного фонда.