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«Известия»: стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн рублей

Общая стоимость нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет оцениваться примерно в 1 трлн рублей.
ТАСС
Для создания туристической инфраструктуры пригодятся льготные кредиты, о чем заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
РЕН ТВ
На федпроект по совершенствованию управления предлагается выделить 5 млрд рублей, уточняет газета.
ТАСС
Нацпроект предполагает увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание 4,6 млн рабочих мест в отрасли, а также рост объема экспорта туруслуг до 22,2 млрд долларов.
РЕН ТВ

Контекст

21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о том, что в России в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%. По данным газеты, эта мера потребует финансирования в размере 112 млрд рублей и позволит поддержать 100 тыс. единиц номерного фонда.

ТАСС

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