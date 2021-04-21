По данным издания, в предыдущей версии документа, которая была представлена в сентябре, из бюджетов разного уровня планировалось выделить 629 млрд рублей. Уточняется, что осенняя версия нацпроекта была рассчитана до 2030 года, а в нынешнем варианте мероприятия запланированы до 2024-го.

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С чего всё началось Стоимость туристического нацпроекта составит около 1 трлн «Известия» ознакомились с последней версией паспорта нацпроекта от 19 апреля, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли. Известия 17:50