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«Известия»: стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн рублей

По данным издания, в предыдущей версии документа, которая была представлена в сентябре, из бюджетов разного уровня планировалось выделить 629 млрд рублей. Уточняется, что осенняя версия нацпроекта была рассчитана до 2030 года, а в нынешнем варианте мероприятия запланированы до 2024-го.В источнике

С чего всё началось

Стоимость туристического нацпроекта составит около 1 трлн

«Известия» ознакомились с последней версией паспорта нацпроекта от 19 апреля, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли.
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На президентский туристический проект потратят триллион рублей

Телеканал 360°20:25

Стоимость нацпроекта по туризму составит около триллиона рублей

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«Известия»: стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн рублей

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ТК Звезда18:36

Стоимость туристического нацпроекта в России оценили в триллион рублей

РЕН ТВ18:06

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ТурДом20 апреля в 08:26
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Известия18:27

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Lenta.ruвчера в 14:00