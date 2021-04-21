«Известия»: стоимость нацпроекта по туризму составит около 1 трлн рублей
По данным издания, в предыдущей версии документа, которая была представлена в сентябре, из бюджетов разного уровня планировалось выделить 629 млрд рублей. Уточняется, что осенняя версия нацпроекта была рассчитана до 2030 года, а в нынешнем варианте мероприятия запланированы до 2024-го.В источнике
С чего всё началось
Стоимость туристического нацпроекта составит около 1 трлн
«Известия» ознакомились с последней версией паспорта нацпроекта от 19 апреля, которую Ростуризм направил на ознакомление участникам отрасли.
Известия17:50