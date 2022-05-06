Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов объяснил, что урезанные продукты не покрывают часть страховых случаев, а при франшизе клиент должен будет доплатить, обращаясь по страховке.
Российским пенсионерам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно, на восемь-девять процентов, сообщила в беседе с телеканалом "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Посольство призвало американскую общественность задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия и почему другие страны уже справились с этой задачей у себя.