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«Известия»: страховые компании России запускают урезанные продукты по более низкой цене

Отмечается, что предложения с франшизой или ограниченным набором рисков увеличиваются в сегментах каско, добровольного медицинского и имущественного страхования.
Lenta.ru
Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов объяснил, что урезанные продукты не покрывают часть страховых случаев, а при франшизе клиент должен будет доплатить, обращаясь по страховке.
Lenta.ru
Доля «мини-каско» в кризис может увеличиться до 20 процентов из-за снижения покупательной способности населения, а экономия по сравнению с полным вариантом достигает 80 процентов.
Lenta.ru
В СК «МАКС» разрабатывают полис добровольного автострахования с франшизой, которая не учитывается при ремонте транспортного средства, если был установлен виновник аварии.
Известия

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Урезанные страховые полисы по низким ценам запускают российские страховщики
Телепорт21:14
«Известия»: страховые компании России запускают урезанные продукты по более низкой цене
Lenta.ru20:17
Никто не рискует: страховщики запускают урезанные полисы по низким ценам
Известия17:01
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