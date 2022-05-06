Будьте в Плюсе

«Известия»: страховые компании России запускают урезанные продукты по более низкой цене

В России страховые компании запускают урезанные продукты по более низкой цене.
Телепорт
Страховые компании активно запускают новые продукты с франшизой и ограниченным набором рисков, чтобы сделать полисы дешевле на фоне кризиса.
Известия
В «Ингосстрахе» сообщили, что в случае франшизы застрахованный сможет самостоятельно выбрать комфортную сумму, которую оплатит в случае ущерба, и в целом сэкономить до 15-30 процентов стоимости страховки.
Lenta.ru
На фоне текущих событий, например, значительно выросли цены на авто, что отразилось на стоимости КАСКО.
Известия

Подробнее о событии

Урезанные страховые полисы по низким ценам запускают российские страховщики
Телепорт21:14
Никто не рискует: страховщики запускают урезанные полисы по низким ценам
Известия17:01
Самое цитируемое
Страховые компании запустят урезанные полисы по низким ценам - Известия
Аргументы и Факты22:20
«Известия»: страховые компании запускают урезанные дешевые продукты
Московский Комсомолец22:20
Страховые компании запустят более дешевые полисы
РЕН ТВ22:55
Страховщики запустят более дешевые полисы с урезанным покрытием
Известия22:14
«Известия»: страховые компании России запускают урезанные продукты по более низкой цене
Lenta.ru20:17

Интересное

Володин заявил, что мобилизации в России не будет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что мобилизации в России не планируется.
ТАССвчера в 14:00

Польский политолог Ренкас: Варшава уже отправила своих военных сражаться на Украину

Варшава отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях, рассказал в беседе с "Украиной.ру" польский политолог Конрад Ренкас.
РИА Новости18:51

Welt сообщила об отсутствии у ФРГ боеприпасов к обещанным Киеву танкам

Поставка обещанных Украине немецких танков «Гепард» была приостановлена из-за отсутствия необходимых боеприпасов.
РБК20:13

CNN: Вашингтон по запросу Киева предоставил данные о местоположении крейсера «Москва»

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар.
Lenta.ru22:51

Псаки уйдет с должности пресс-секретаря Белого дома 13 мая, проработав на ней полтора года

Действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 13 мая покинет должность, проработав почти полтора года, сообщила администрация США.
РИА Новостивчера в 15:43

Корвет ВМФ РФ «Гремящий» выполнил учебную стрельбу противолодочной ракетой в Японском море

Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнил учебную стрельбу противолодочной ракетой в Японском море.
Lenta.ru22:11

Аналитик Коган предсказал, что пиломатериалы после взлета цен могут начать дешеветь

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» предсказал, что скоро россиян ждет падение цен на ряд товаров.
Lenta.ru20:54

Депутат Госдумы Бессараб сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.
Lenta.ru21:47

Сажают картошку и красят перила: что делают автозаводы во время кризиса 2022 года

Нынешний кризис рискует стать тяжелым ударом для российского автопрома, все предприятия которого или принадлежат иностранцам, или крайне зависимы от импорта.
74.ru21:30

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что Вена не будет платить за газ России в рублях

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в беседе с телеканалом Al Jazeera заявил, что Вена отказывается платить за поставляемый Россией газ в рублях.
Lenta.ru21:28