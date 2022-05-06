В «Ингосстрахе» сообщили, что в случае франшизы застрахованный сможет самостоятельно выбрать комфортную сумму, которую оплатит в случае ущерба, и в целом сэкономить до 15-30 процентов стоимости страховки.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.