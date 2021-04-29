Страховые выплаты по полисам от коронавируса за год пандемии превысили 2,48 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса крупнейших страховых компаний о продажах за год пандемии полисов, покрывающих риски заболевания коронавирусом.

С чего всё началось Страховые выплаты от коронавируса превысили 2,48 млрд рублей За год пандемии страховые компании выплатили по полисам от коронавируса больше 2,48 млрд рублей, рассказали «Известиям» в организациях. По оценкам экспертов, чистая прибыль компаний от таких договоров достигла 400–600 млн рублей. Известия вчера в 14:10