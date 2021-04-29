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«Известия»: страховые выплаты по полисам от коронавируса превысили 2,48 млрд рублей

Страховые выплаты по полисам от коронавируса за год пандемии превысили 2,48 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса крупнейших страховых компаний о продажах за год пандемии полисов, покрывающих риски заболевания коронавирусом.В источнике
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С чего всё началось

Страховые выплаты от коронавируса превысили 2,48 млрд рублей

За год пандемии страховые компании выплатили по полисам от коронавируса больше 2,48 млрд рублей, рассказали «Известиям» в организациях. По оценкам экспертов, чистая прибыль компаний от таких договоров достигла 400–600 млн рублей.
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