Спикер Госдумы Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой, которая пожаловалась спикеру на злоупотребления властью в России, коррупцию и другие проблемы, на что Володин ответил ей, что "все закончится" и что это "зависит от нас", видео встречи опубликовано в пятницу на страничке политика в Instagram.