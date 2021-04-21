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«Известия»: такси могут массово перейти в нелегальный сектор при повышении тарифов ОСАГО

Повышение стоимости полисов ОСАГО на 60% приведет к увеличению количества нелегальных такси. Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.В источнике
Телеканал 360°
Известия
Deita.ru
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета "Известия
" со ссылкой на документ.

Подробнее о событии

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