«Известия»: такси могут массово перейти в нелегальный сектор при повышении тарифов ОСАГО
Повышение стоимости полисов ОСАГО на 60% приведет к увеличению количества нелегальных такси. Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.В источнике
С чего всё началось
Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета "Известия
" со ссылкой на документ.