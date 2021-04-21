Повышение стоимости полисов ОСАГО на 60% приведет к увеличению количества нелегальных такси. Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на документ.

С чего всё началось Такие риски изложены в письме Общественного совета по развитию такси, направленного в Центробанк РФ, сообщает в четверг газета " Известия " со ссылкой на документ. ТАСС 19:58