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«Известия»: тарифы на сотовую связь в России могут увеличиться на 6-10 процентов

Сотовые операторы планируют повысить цены на тарифы в начале следующего года.
Lenta.ru
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отметил, что операторы вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и выпадающие доходы.
ПРАЙМ
Представитель ФАС заявил, что у ведомства сейчас нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи.
ПРАЙМ
Тем не менее, компаниям придется поднять тарифы для развития сетей, улучшение качества связи и мобильного интернета.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Источники «Известий» сообщили о возможном повышении цен на сотовую связь на 6-10%
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