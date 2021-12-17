Lenta.ru«Известия»: тарифы на сотовую связь в России могут увеличиться на 6-10 процентовСотовые операторы планируют повысить цены на тарифы в начале следующего года.Lenta.ruРуководитель проекта Content-Review Сергей Половников отметил, что операторы вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и выпадающие доходы.ПРАЙМПредставитель ФАС заявил, что у ведомства сейчас нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи.ПРАЙМТем не менее, компаниям придется поднять тарифы для развития сетей, улучшение качества связи и мобильного интернета.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАлтапрессИзвестияРИА ОмскИнформРЕН ТВТелеканал 360°ФАНРоссийская газетаЦарьградREGNUMТК ЗвездаПетербургский дневникПодробнее о событииИсточники «Известий» сообщили о возможном повышении цен на сотовую связь на 6-10%РБК20:31Согласно трафику: сотовые операторы готовят повышение цен на 6–10%Известия16:01Самое цитируемоеВ ФАС прокомментировали возможный рост тарифов сотовой связи в РоссииРЕН ТВ19:53Услуги сотовых операторов могут подорожать на 6-10% в РоссииФАН16:29«Известия»: плата за сотовую связь вырастет в начале 2022 годаURA.Ru18:40Источники рассказали об изменении стоимости сотовой связи в РоссииИзвестия19:28«Известия»: российские сотовые операторы готовят повышение цен на 6–10%Телеканал 360°18:28«Известия»: тарифы на сотовую связь в России могут увеличиться на 6-10 процентовLenta.ru19:05Показать ещёОценить68Поделиться