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«Известия»: телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках

Доктор биологических наук и телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съёмках подкаста в Москве.
RT на русском
«Два часа сидели, сняли три передачи. Немного упало давление. Я так присел, откинулся и пришел в себя», — сказал Дроздов.
Известия
«Вроде бы обошлось», – завершает свой пост Ксения Собчак.Напоминаем, что знаменитый ведущий телепередачи «В мире животных» продолжает свою деятельность, несмотря на возраст.
Kleo.ru
Зоолог полюбился россиянам в качестве телеведущего программы «В мире животных».
Телеканал 360°

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