Политика

ВедомостиВедомости«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу

На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили.
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«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу

Ведомости09:43

С сайта «Известий» удалили статью, в которой автор усомнился в достижениях Шойгу

Росбалт04:39

«Известия» не продлили контракт с автором колонки о Шойгу и Сердюкове

РБК09:11

«Известия» уволили журналиста после его статьи с критикой Шойгу

Реальное время10:06

«Известия» не продлили контракт с автором удаленной статьи с критикой Шойгу

Новая газета07:07

Газета «Известия» оказалась в центре скандала

Эхо Москвы11:00

В «Известиях» объяснили удаление статьи с критикой Шойгу

Дождь11:16
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Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия

Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии

Российская газета 04:32
Общество

Таможня Финляндии запустила для туристов сайт на русском языке

Как сообщает Служба новостей Yle со ссылкой на таможню, на новом сайте «Таможенная информация для туристов» собраны советы и инструкции, касающиеся таможенных правил.
ТВ-21 09:47
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Политика

США расширили санкции против РФ

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Происшествия

По делу оренбургского священника потерпевшими признаны семь детей

По уголовному делу настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского, которого обвиняют в применении насилия к своим приёмным детям, потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, заявили в пресс-службе СК России.
RT на русском 09:31
Космос

Новую ракету «Союз-6» могут испытать на «Гагаринском старте» Байконура

Новую российскую ракету-носитель "Союз-6" могут испытать на первой стартовой площадке космодрома Байконур ("Гагаринский старт").
ТАСС вчера в 18:23
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ 04:04
Политика

Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским

В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Автоспорт

Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

REGNUM 07:51
Политика

Лавров оценил отказ Белоруссии разместить у себя военную базу РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал отказ Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу.
Южный Федеральный 05:13
Общество

В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»

Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
Газета.Ru 04:40
Наука

В чайных пакетиках нашли частицы пластика

Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Финансы

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Министерство финансов РФ предложило реструктурировать долги регионов РФ перед бюджетом на 75 миллиардов рублей в случае, если эти денежные средства пойдут на развитие инфраструктуры.
iReactor 07:24
Происшествия

Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ

Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:53
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

По информации кузбасских медиков, первый раз мужчина попал в онкологический диспансер Кемерова около двух лет назад с опухолью на губе.
Ugpressa.ru вчера в 23:53
Политика

Лукашенко рассказал о желании строить ракеты вместе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах совместного с Украиной производства ракетного вооружения.
Lenta.ru 09:57
Общество

В Пушкинском районе появится единый кампус СПбГУ

Gazeta.SPb 07:44
Кино

Олегу Басилашвили исполняется 85 лет

Народному артисту СССР Олегу Басилашвили 26 сентября исполняется 85 лет.
Росбалт 05:32
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Здоровье

Антимонопольщики отменили многомиллионные торги на машины для челябинской больницы

Антимонопольная служба в Челябинске отменила аукцион на транспортные услуги для ОКБ № 3 — бывшей больницы скорой помощи.
74.ru 09:33
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Игры

Для Dying Light 2 будут выпускать свежий контент примерно четыре года

Игромания.ру 08:19
Армия и оружие

Россию назвали главной угрозой нацбезопасности Латвии

Как сообщает издание Delfi, Сейм Латвии принял концепцию национальной безопасности страны.
Военное дело 10:38
Политика

Посредники организовали встречу Лаврова с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.
Российская газета 10:35
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