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РБК
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство с инициативой позволить семьям потратить материнский капитал на ремонт квартиры. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Президентское движение ОНФ в ближайшее время намерено обратиться в правительство с инициативой о новых мерах поддержки семей. Одно из предложений — дать возможность потратить маткапитал на ремонт квартиры.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
Вечерняя Москва

Общественники предложат разрешить тратить маткапитал на ремонт

Вечерняя Москва18:22
ТК Звезда

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

ТК Звезда18:58
Телеканал 360°

Маткапитал в России предложили использовать для ремонта

Телеканал 360°18:54
РЕН ТВ

Материнский капитал предлагают направить на ремонт жилья

РЕН ТВ19:00
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20

Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
29

США признали уничтожение беспилотника MQ-9 Reaper из «Панциря»

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) признало, что около года назад в Ливии из зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства был сбит итальянский дрон и как минимум один американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
Lenta.ruвчера в 11:30
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Директор «Стальсервис» задолжал сахалинцу более 100 тысяч рублей

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что директор предприятия, имея финансовые средства, больше пяти месяцев не выдавал расчет (более 100 тысяч рублей) бывшему сотруднику.
АСТВвчера в 02:29
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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Фрегат «Адмирал Касатонов» прибыл в Североморск

Командующий Северным флотом Александр Моисеев отметил, что корабли проекта 22350 станут первыми носителями нового ракетного оружия, которое поднимет возможности надводных сил флота на принципиально новый уровень.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 09:29
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Диетолог развеял миф о «безвредной» сладости

Что касается содержащегося в мармеладе фруктового пюре или сока, это быстрые углеводы, причем в сладости отсутствует клетчатка, которая есть в натуральных фруктах — в этом отношении мармелад менее полезен, рассказал Кузьменко.
Вечерняя Москва20:17