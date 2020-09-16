«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт
Общероссийский народный фронт намерен обратиться в правительство с инициативой позволить семьям потратить материнский капитал на ремонт квартиры. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова.В источнике
С чего всё началось
Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт
Президентское движение ОНФ в ближайшее время намерено обратиться в правительство с инициативой о новых мерах поддержки семей. Одно из предложений — дать возможность потратить маткапитал на ремонт квартиры.
Известия17:01
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