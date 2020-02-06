Экономика

РБКРБК«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз российских сенаторов. В Совете Федерации обусловили возможный рост цен высокими ставками по кредитам для застройщиков, а также жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Читать в источнике
Комментировать1118
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

Подробнее о событии

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM07 февраля в 03:40

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

Не вернуть даже своё. Жители каких городов России теряют больше всего на ипотеке

Life.ru06 февраля в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия

В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек

НТВ вчера в 03:25
Армия и оружие

Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
Московский Комсомолец 00:30
Происшествия

В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

РИА Новости вчера в 21:20
Наука

Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии

Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
ToDay News Ufa 07 февраля в 14:37
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском вчера в 16:51
Футбол

Полузащитник ЦСКА Бийол оценил прогресс молодых одноклубников

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол оценил прогресс молодых одноклубников на тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Газета.Ru вчера в 16:55
Политика

Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину

Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Культуромания 07 февраля в 11:26
Происшествия

Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него

Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Рамблер вчера в 02:37
Политика

Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

После грозного окрика со стороны Меркель и давления системных СМИ - Кеммерих (который даже ни разу не правый, а классический либерал) был вынужден подать в отставку через сутки после избрания.
Комсомольская правда вчера в 11:15
Хоккей

Путин и Лукашенко вышли на лед в Сочи

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи во время перерыва в переговорах вышли сыграть в хоккей.
МонаВиста 07 февраля в 10:17
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Гражданский самолет со 172 пассажирами на борту, летевший из Тегерана в Дамаск, 6 февраля был вынужден совершить экстренную посадку на российской базе Хмеймим в Сирии из-за опасности попасть под удары сирийской системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшей атаку Израиля.
Газета.Ru 07 февраля в 01:42
Здоровье

Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля

По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Пятый канал 07 февраля в 02:08
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС вчера в 19:40
Общество

Названа причины увольнения российских пилотов из авиакомпаний Китая

Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнение российских пилотов.
REGNUM 01:16
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
BFM.ru вчера в 01:20
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости вчера в 09:08
Культура

В США в возрасте 103 лет умер Кирк Дуглас

Один из последних актеров "золотой эры Голливуда" Кирк Дуглас умер в США в возрасте 103 лет. Об этом сообщил его сын Майкл Дуглас.
Газета.Ru 06 февраля в 04:06
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание

Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.
Bimru.ru вчера в 09:42
Здоровье

Онколог раскрыл способы снизить риск заболевания раком

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев ответил на вопрос журналистов о том, что на самом деле может снизить риск заболеть раком.
Московский Комсомолец вчера в 07:55
Спорт

Кулижников с рекордом выиграл забег на 1000 метров на этапе Кубка мира

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:48
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета вчера в 16:45
Хоккей

Кудашов объяснил поражение от сборной Швеции детскими ошибками

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов назвал главные ошибки российских хоккеистов в матче с командой из Швеции в рамках третьего этапа на Евротуре Beijer 2020 в Стокгольме.
Известия вчера в 22:01
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец 07 февраля в 18:06
Гаджеты

Новый Honor получил свежий дизайн

На официальной страничке Playfuldroid в социальной сети Twitter опубликовали первое изображение нового смартфона Honor 9X Lite.
iXBT.com 07 февраля в 06:23
Недвижимость

Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье

Россияне не готовы к повышению цены на съемное жилье Несмотря на начавшееся на рынке найма жилья оживление, арендодателям пока не удается заметно поднять на него цены.
Коммерсантъ 02:01
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное