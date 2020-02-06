Экономика
РБК«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз российских сенаторов. В Совете Федерации обусловили возможный рост цен высокими ставками по кредитам для застройщиков, а также жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия05 февраля в 16:01
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Life.ru06 февраля в 16:40
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