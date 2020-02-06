Экономика
КоммерсантъВ России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%
Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться до 25%. Причиной послужат ужесточение требований к застройщикам и монополизация, рассказали «Известям» в Совете федерации. Повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.
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с чего всё началось
Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.Известия16:01
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