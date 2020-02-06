Экономика

РБКРБК«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз российских сенаторов. В Совете Федерации обусловили возможный рост цен высокими ставками по кредитам для застройщиков, а также жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUM07 февраля в 03:40

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Происшествия

В массовых беспорядках в селах Жамбылской области Казахстана участвовали почти 1 тыс. человек

Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявлял, что в драке участвовали около 300 человек.
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Происшествия

Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Lenta.ru 03:29
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Происшествия

Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного

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Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 11:41
Хоккей

Овечкин рассказал, как хотел бы забросить свою 700-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как хотел бы забросить свой 700-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Общество

Власти Китая дали новому коронавирусу временное название NCP

ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от "новый тип коронавируса".
РИА Новости вчера в 21:11
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Армия и оружие

В Горловке из-за обстрела ВСУ обесточен поселок

Сообщается, что киевские силовики ведут обстрел поселка шахты 6/7. ВСУ стреляют с населенного пункта Шумы.
КП - Донецк 03:06
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Газета.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

РИА Новости 02:45
Происшествия

Трое стали жертвами ДТП с микроавтобусом под Воронежом

Уточняется, что жертвами столкновения стали три человека, еще шесть пассажиров пострадали.
Газета.Ru 07 февраля в 19:42
Наука

Медики разрабатывают революционное портативное устройство для измерения давления

Специалисты из Австралии разработали уникальное портативное устройство, которое поможет людям с гипертонией узнавать уровень своего кровяного давления.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07 февраля в 11:00
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Хоккей

Инсайдер Sportsnet: «ИИХФ готова выполнить требования НХЛ»

Инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман у себя в Twitter рассказал о переговорах между ИИХФ и НХЛ по поводу участия игроков лиги на Олимпийских играх.
Спорт-Экспресс 03:40
Технологии

Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7

Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
StarHit.ru вчера в 15:00
Авто

Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь

Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.
SpeedMe 07 февраля в 13:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома

5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Bimru.ru вчера в 08:17
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 вчера в 03:02
Футбол

Коутиньо летом может перейти в «Ювентус»

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат "Барселоне", летом может перейти в "Ювентус".
Soccer.ru вчера в 12:13
Шоу-бизнес

Телеведущая Ида Галич родила первенца

Поклонники поздравляют звезду с радостным событием. 29-летняя телеведущая, блогер и певица Ида Галич впервые стала мамой.
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Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС 02:03
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
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