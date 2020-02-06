Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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ТАСС05 февраля в 18:53

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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3DNews вчера в 10:17
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Российская певица выступит на вручении «Оскара»

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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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