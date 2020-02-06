Экономика

РБКРБК«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз российских сенаторов. В Совете Федерации обусловили возможный рост цен высокими ставками по кредитам для застройщиков, а также жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известия05 февраля в 16:01

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«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

REGNUMвчера в 03:40

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ru05 февраля в 17:09

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известия05 февраля в 17:04
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Происшествия

Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

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Lenta.ru 21:19
Космос

Япония запустила новый разведывательный спутник

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РИА Новости 18:42
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

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ТАСС 19:40
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
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Происшествия

В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Вертолет Bell 406 разбился недалеко от Лаишево, тогда как связь с судном пропала в 6 километрах от Куйбышевского водохранилища.
RuNews24.ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта

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Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
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Политика

Папу Франциска пригласили на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска на Украину.
Вести.Ru 11:56
Здоровье

О симптомах заболеваний щитовидной железы поведали медики

Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
ToDay News Ufa 13:47
Общество

Бывший летчик рассказал, почему в Китае увольняют пилотов из России

Китайские авиакомпании решили уволить российских пилотов в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
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Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Экономика

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 08:53
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Общество

Власти Китая дали официальное название коронавирусу

На следующий день власти Китая сообщили, что уровень смертности в КНР среди заболевших новым коронавирусом снизился с 2,3% в начале вспышки до 2,1%. Кроме того, отмечалось, что от коронавируса в 2/3 случаев умирают мужчины, а 80% летальных исходов зафиксированы среди людей старше 60 лет.
Известия 17:45
Наука

«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»

Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Индикатор вчера в 09:54
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
РИА Новости 06:22
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

Умер один из старейших актеров – представителей «золотого века Голливуда» Кирк Дуглас.
Ведомости 05 февраля в 19:29
Армия и оружие

США начали строить новые военные базы у нефтяных объектов в Сирии

Известия 18:06
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания вчера в 06:30
Политика

Трамп уволил чиновников, давших показания против него по импичменту

Трое чиновников, участвовавших в слушаниях процесса импичмента в качестве свидетелей и выступавших против президента США Дональда Трампа, лишились своих постов.
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Около сотни пассажиров Diamond Princess пожаловались на жар

Около сотни пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японского города Иокогама на карантине, пожаловались на жар и плохое самочувствие.
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Лучший боец UFC назвал фаворита реванша Макгрегора и Нурмагомедова

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Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

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Коммерсантъ вчера в 10:48
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Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате

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Lenta.ru 03:40
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
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